Интерактив «Люди и куклы» состоялся сегодня для жителей Левобережного района

Дети, которые занимаются в студиях кукольных театров, получают важные навыки Участникам встречи «Люди и куклы» в Левобережном районе провели мастер-класс по изготовлению перчаточных кукол, рассказали о работе кукольных театров и создании кукольных спектаклей.