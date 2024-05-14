Арестован начальник главного управления кадров Минобороны, — источники

Источники сообщают об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. СМИ обнаружили в картотеке 235-го гарнизонного военного суда информацию по Кузнецову Юрию Васильевичу, чьи данные совпадают с данными главы ГУК Минобороны.
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