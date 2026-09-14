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Акинфеев рассказал, что после травмы создал картинку прощального матча

Акинфеев рассказал, что после травмы создал картинку прощального матча

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев уже представил, как будет выглядеть его прощальный матч.

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