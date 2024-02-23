Джиган и Самойлова решили продать свой коттедж

Джиган и Оксана Самойлова решили продать свой шикарный коттедж в посëлке Шато-Соверен на Новой Риге. По данным SHOT, трехэтажный особняк, который до сих пор находится в ипотеке на Джигана, звездная семья готова продать за 155 млн рублей, вместо изначальных 200 млн рублей.