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Джиган и Самойлова решили продать свой коттедж

Джиган и Самойлова решили продать свой коттедж

Джиган и Оксана Самойлова решили продать свой шикарный коттедж в посëлке Шато-Соверен на Новой Риге. По данным SHOT, трехэтажный особняк, который до сих пор находится в ипотеке на Джигана, звездная семья готова продать за 155 млн рублей, вместо изначальных 200 млн рублей.

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