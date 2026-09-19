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Царьград

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Роскачество рекомендовал русским тщательно изучать трудовой договор

Роскачество рекомендовал русским тщательно изучать трудовой договор

Директор департамента Роскачества Ирина Шульженко посоветовала русским перед трудоустройством изучать трудовой договор, проверяя оклад, премии, условия труда и компенсации, а также пристальное внимание уделять правилам работы с оборудованием и документацией.

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