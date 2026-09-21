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MeMo-Logic

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Стал известен неочевидный фактор ухудшения памяти

Стал известен неочевидный фактор ухудшения памяти

Постоянно высокий уровень гормона стресса кортизола связан с более быстрым ухудшением памяти и мышления в пожилом возрасте .

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