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Сожжение немецкого танка Leopard попало на видео

Сожжение немецкого танка Leopard попало на видео

Разведывательные подразделения группировки войск «Север» вскрыли в лесополосе замаскированную огневую позицию (ЗОП) немецкого боевого танка Leopard модификации 1A5DK в районе населенного пункта Кровное Сумской области.

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