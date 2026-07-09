Сожжение немецкого танка Leopard попало на видео

Разведывательные подразделения группировки войск «Север» вскрыли в лесополосе замаскированную огневую позицию (ЗОП) немецкого боевого танка Leopard модификации 1A5DK в районе населенного пункта Кровное Сумской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии