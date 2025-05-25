СК: в Новосибирской области растёт число сообщений о потерявшихся детях

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области заявили о росте числа сообщений о потерявшихся детях. Как указали в ведомстве порталу РБК Новосибирск, за прошедший год в ведомство поступило 350 сообщений о пропаже детей, что почти в два раза больше (+98,6%), чем годом ранее.