Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пьяный нелегал убил известную писательницу и искусствоведа прямо в ее квартире

Пьяный нелегал убил известную писательницу и искусствоведа прямо в ее квартире

РИА: мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России незаконноРоссийская государственная библиотека искусств В Москве в собственной квартире убита известная писательница и искусствовед Раиса Кирсанова.

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