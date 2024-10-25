Пьяный нелегал убил известную писательницу и искусствоведа прямо в ее квартире

РИА: мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России незаконноРоссийская государственная библиотека искусств В Москве в собственной квартире убита известная писательница и искусствовед Раиса Кирсанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии