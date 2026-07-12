Британский генерал расстроил Киев своей оценкой ситуации на фронте. Отставной офицер армии Великобритании заявил, что говорить о переломе в конфликте преждевременно, а также усомнился в том, что Дональд Трамп когда-либо станет безоговорочным союзником Украины.
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