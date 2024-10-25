Утвержден проект планировки нового квартала в Беговом

Городские власти утвердили проект планировки территории площадью 89,97 гектара В Беговом районе. Как сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы, 63,55 гектара из них занимают площади бывшего завода «МиГ», которые будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ).