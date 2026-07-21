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Джанашия отдал бы «Золотой мяч» Хвиче: «Он герой и был полезен в ЛЧ. Месси не выиграл ЧМ и шансы потерял, у Ямаля статистики особой нет»

Заза Джанашия считает, что Хвича Кварацхелия имеет шансы выиграть «Золотой мяч». – Испанцы обязаны были стать чемпионами мира? – Они молодцы, что выиграли чемпионат мира.

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