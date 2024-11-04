Немецкий политик объяснил, почему глава МИД поехала на Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев, чтобы подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией, заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер, сообщает 4 ноября РИА Новости.