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Есть ещё порох в пороховницах: Абдулвахабов перебил Тибау на турнире АСА 208 в Грозном

Есть ещё порох в пороховницах: Абдулвахабов перебил Тибау на турнире АСА 208 в Грозном

Абдул-Азиз Абдулвахабов одолел Глейсона Тибау в главном бою турнира АСА 208. В дебюте бывший соперник Хабиба Нурмагомедова пытался диктовать свои условия, но после двух неудачных попыток тейкдаунов отдал инициативу.

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