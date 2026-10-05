Есть ещё порох в пороховницах: Абдулвахабов перебил Тибау на турнире АСА 208 в Грозном

Абдул-Азиз Абдулвахабов одолел Глейсона Тибау в главном бою турнира АСА 208. В дебюте бывший соперник Хабиба Нурмагомедова пытался диктовать свои условия, но после двух неудачных попыток тейкдаунов отдал инициативу.