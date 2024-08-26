Яхта миллиардера Майка Линча Bayesian — не первое судно, унесшее на дно загадки и тайны

Все «таинственные» кораблекрушения на самом деле просто проходят под грифом «совершенно секретно». Крушение огромной яхты Bayesian уже вызвало очень «неудобные» вопросы, которые сейчас всеми силами стараются свести на нет.
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