Постсоветский нуар "Самозванцы" и мстительная "Балерина": новое в кино

РЕН ТВ Поговорим о новинках кино. На экраны страны вышли триллер со звездами кинематографа Ана де Армас и Киану Ривзом, скандинавская хоррор-версия "Золушки" и детектив, события которого разворачиваются в 1990-е годы на просторах бывшего СССР.
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