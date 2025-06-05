Постсоветский нуар "Самозванцы" и мстительная "Балерина": новое в кино

РЕН ТВ Поговорим о новинках кино. На экраны страны вышли триллер со звездами кинематографа Ана де Армас и Киану Ривзом, скандинавская хоррор-версия "Золушки" и детектив, события которого разворачиваются в 1990-е годы на просторах бывшего СССР.