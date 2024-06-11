Оскар Кучера попытался объяснить поведение Дмитрия Назарова*, прикинувшегося рептилией: «Бес какой-то укусил…»

Уже долгое время между Оскаром Кучера и Дмитрием Назаровым* идет серьезный конфликт. Ссора началась с того момента, как повар из сериала «Кухня» в спешке убежал из страны, осел во Франции и оттуда начал поливать грязью бывшую Родину.