Оскар Кучера попытался объяснить поведение Дмитрия Назарова*, прикинувшегося рептилией: «Бес какой-то укусил…»

Уже долгое время между Оскаром Кучера и Дмитрием Назаровым* идет серьезный конфликт. Ссора началась с того момента, как повар из сериала «Кухня» в спешке убежал из страны, осел во Франции и оттуда начал поливать грязью бывшую Родину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии