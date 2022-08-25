Бывший металлург из Макеевки Григорий Сварной: Интердвижение Донбасса было народным объединением

На Украине считали Донбасс аполитичным и аморфным регионом. С момента установления «незалежности» шахтёрский край Киев пытался выставить «серой зоной» и «угольным складом» для национально оформившихся областей той же Западной Украины, например.
На Украине считали Донбасс аполитичным и аморфным регионом. С момента установления «незалежности» шахтёрский край Киев пытался выставить «серой зоной» и «угольным складом» для национально оформившихся областей той же Западной Украины, например.
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