Аргументы недели

98 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир Сырников
    То, что надо было уничтожить всю железнодорожную инфраструктуру Украины ещё в самом начале операции, было понятно даж...Военный эксперт К...
  • Samarium
    Поэтому бдительность...бдительность и еще раз бдительность...А также сотрудничество населения со спец. службамиВетеран «Альфы» А...
  • Владимир Алтайцев
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Сострадание и над...

Бывший металлург из Макеевки Григорий Сварной: Интердвижение Донбасса было народным объединением

Бывший металлург из Макеевки Григорий Сварной: Интердвижение Донбасса было народным объединением

На Украине считали Донбасс аполитичным и аморфным регионом. С момента установления «незалежности» шахтёрский край Киев пытался выставить «серой зоной» и «угольным складом» для национально оформившихся областей той же Западной Украины, например.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх