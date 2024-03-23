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20 лучших каверов Келли Кларксон (Kelly Clarkson) - 2

20 лучших каверов Келли Кларксон (Kelly Clarkson) - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ,  начало  ЗДЕСЬ      10.    ‘Queen of the Night’  (Whitney Houston)   Кавер на песню Уитни Хьюстон (Whitney Houston) - немалый подвиг, но Кларксону удается взять ее и превратить в нечто совершенно самостоятельное.

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