20 лучших каверов Келли Кларксон (Kelly Clarkson) - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ , начало ЗДЕСЬ 10. ‘Queen of the Night’ (Whitney Houston) Кавер на песню Уитни Хьюстон (Whitney Houston) - немалый подвиг, но Кларксону удается взять ее и превратить в нечто совершенно самостоятельное.
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