Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал Джорджа Вашингтона

Виктор Луговой

Во французской традиции Ла-Манш, в английской - Инглиш Ченнал; англы и франки, по крайней мере, сидят по обеим сторонам пролива, ножки в воду свесив. Вопрос: а какое отношение к сему месту имеют УСА и лично Джордж Уошингтон? Ён был что, - мореплаватель? географ? свершил в данном месте какие-то славные дела? Думается, - должно хватить, что ему уже и так посвятили город в округе Коламбия, штат на северо-западе УСА и одну из зелёных резаных бумажек. Если мало - ну, назовите его имечком одну из моделек доджа... или форда, не знаю. Но тока шо-то лично своё.