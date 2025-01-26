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Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал Джорджа Вашингтона

Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал Джорджа Вашингтона

Американский предприниматель Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. Об этом он написал в соцсети X.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Во французской традиции Ла-Манш, в английской - Инглиш Ченнал; англы и франки, по крайней мере, сидят по обеим сторонам пролива, ножки в воду свесив. Вопрос: а какое отношение к сему месту имеют УСА и лично Джордж Уошингтон? Ён был что, - мореплаватель? географ? свершил в данном месте какие-то славные дела? Думается, - должно хватить, что ему уже и так посвятили город в округе Коламбия, штат на северо-западе УСА и одну из зелёных резаных бумажек. Если мало - ну, назовите его имечком одну из моделек доджа... или форда, не знаю. Но тока шо-то лично своё.
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