Кими Антонелли: «Вольфф сказал, что думает посадить меня в «Мерседес», еще до начала выступлений в «Ф-2» и объявления о переходе Хэмилтона»

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Гонщик « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли сообщил, что исполнительный директор Тото Вольфф рассказал ему о предполагаемом повышении до начала сезона-2024 в «Формуле-2».