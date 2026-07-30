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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кими Антонелли: «Вольфф сказал, что думает посадить меня в «Мерседес», еще до начала выступлений в «Ф-2» и объявления о переходе Хэмилтона»

Гонщик « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли сообщил, что исполнительный директор Тото Вольфф рассказал ему о предполагаемом повышении до начала сезона-2024 в «Формуле-2».

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