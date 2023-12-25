Мантуров рассказал, кто сможет получить льготный автокредит в 2024 году

Воспользоваться программой автокредитования в 2024 году смогут работники сферы образования и медицинских учреждений, члены семей и сами участники специальной военной операции (СВО), а также люди с ограниченными возможностями.
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