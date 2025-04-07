Министр экономразвития РФ похвалил Красноярский край за развитие гастрономии

КРАСНОЯРСК, 7 апреля, ФедералПресс. Министр экономического развития России Максим Решетников привел Красноярский край в качестве положительного примера развития гастрономии как составной части туристического потенциала.
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