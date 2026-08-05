Астроном рассказал, где и как наблюдать созвездия в августе

В августе в небе видны Лира, Лебедь, Орёл и созвездия Кассиопеи, Цефея, Персея, Андромеды. Александр Алексеев из ГМИК имени Циолковского рекомендует наблюдать вселенную вдали от источников света, чтобы найти туманность Андромеды.
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