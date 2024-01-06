Кандидат в президенты США Хейли намерена победить Трампа на выборах в одиночку

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что намерена победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах "в одиночку", однако не исключила объединения усилий с другим кандидатом от республиканцев Роном Десантисом.
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