В Караганде к весенней уборке привлекли около 150 единиц спецтехники

Караганду начали приводить в порядок после зимы. В городе накопился мусор, ограждения и остановочные павильоны нужно мыть, с тротуаров и дорог необходимо убирать балласт, который сыпали во время гололеда.
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