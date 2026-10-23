The search for the next James Bond is heating up, with British actors Jack Lowden, Callum Turner and Josh O'Connor rumored to replace Daniel Craig.
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