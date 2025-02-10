На севере Урала температура резко упадет на 25°C

Север Урала ожидает резкое понижение температуры. Ее уровень к концу недели может опуститься на целых 25°C, что просто вернет погоду к норме для этого времени года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова в понедельник, 10 февраля, ТАСС.