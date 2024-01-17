Госсекретарь США: У Белого дома нет «волшебного горшочка» для выделения денег Украине

Последний транш военной помощи Украине на довольно скромные по сравнению с предыдущими пакетами 250 млн долларов Соединенные Штаты выделили в конце прошлого года, причем и эти поставки затянутся на длительный срок.
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