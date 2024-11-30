В Центробанке увидели признаки стабилизации курса рубля

Волатильность курса рубля, которая наблюдается в последнюю неделю, на самом деле временная. Ситуация уже начала стабилизироваться и никаких угроз для финансовой стабильности в стране нет, подчеркнул заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности, передает РИА Новости.