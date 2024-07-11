В Твери на неделю перекроют одну из улиц

11 июля на сайте тверской администрации появилось распоряжение о перекрытии одной из улиц города. Так, движение и парковка всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, будут запрещены на улице 15 лет Октября в районе дома №13 с 11 июля до 22:00 18 июля.