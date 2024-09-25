В Вельске прошли межрайонные соревнования юнармейцев

Межрайонный военно-спортивный марш-бросок «Защитники» состоялся на базе детского летнего лагеря «Орленок» Мероприятия были посвящены памяти юнармейца Кирилла Никитинского, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО.
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