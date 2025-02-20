Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Депутат Немкин рассказал о явных признаках заражения смартфона трояном

Депутат Немкин рассказал о явных признаках заражения смартфона трояном

Эти вирусы могут угрожать финансовой безопасности.Антон Немкин, член комитета Госдумы по вопросам информационной политики, IT и связи, заявил в беседе с RT о росте числа кибератак, связанных с вредоносными программами вроде SpyNote.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх