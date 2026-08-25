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Абубакар Нурмагомедов проведет борцовскую схватку с Давидом Завадой 20 сентября

Бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов проведет борцовскую схватку с Давидом Завадой 20 сентября в Стамбуле.

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