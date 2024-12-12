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В Думе предложили аннулировать негативные кредитные истории для участников СВО

В Думе предложили аннулировать негативные кредитные истории для участников СВО

Первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением, согласно которому кредитные истории граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами России на срок от одного года, могут быть аннулированы по их заявлению.

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