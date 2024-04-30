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Русская весна

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В России ежедневно блокируют до 300 тысяч сим-карт

В России ежедневно блокируют до 300 тысяч сим-карт

По запросу Роскомнадзора (РКН) операторы связи в среднем блокируют по 300 тыс. сим-карт ежедневно, сообщили в Коммерсанте.

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