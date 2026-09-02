В Росавиации оценили потребность в новых российских самолетах

Глава Росавиации Дмитрий Ядров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что до 2035 года российские авиакомпании планируют приобрести 108–110 самолетов Ил-114-300.
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