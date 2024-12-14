Далио предсказывает глобальный долговой кризис

Известный инвестор призывает ставить на биткоин и золотоGetty Images читайте на monocle.ruИзвестный инвестор призывает ставить на биткоин и золотоИзвестный инвестор и миллиардер Рей Далио, основатель крупнейшего в мире инвестиционного фонда Bridgewater Associates, видит у глобальной финансовой системы «большие проблемы с долгами» и советует переходить на более надежные и крепкие активы, которыми он сейчас считает биткоин и золото.