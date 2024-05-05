В Калужской области ночью ударят заморозки

Пресс-служба областного управления ГУ МЧС со ссылкой на прогноз Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредила жителей региона о грядущих заморозкахПресс-служба областного управления ГУ МЧС со ссылкой на прогноз Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредила жителей региона о грядущих заморозках.