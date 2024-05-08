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Экс-советник Пентагона призвал немедленно прекратить поставки оружия Украине

Экс-советник Пентагона призвал немедленно прекратить поставки оружия Украине

Global look press/Keystone Press Agency/US Embassy In Kyiv Отказ Соединенных Штатов от поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) станет сигналом для РФ о готовности к началу переговоров, заявил экс-советник Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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Комментарии
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Eduard
Переговоры Западу нужны,не для мира на Украине,а что бы Россия не забралабольше своих территорий,на которые страны Запада нацелены и НАТО! Нам это не надо!
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20 час.

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