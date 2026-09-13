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Газета.ру

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Трамп заявил, что подумает над публикацией материалов по терактам 11 сентября

Трамп заявил, что подумает над публикацией материалов по терактам 11 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о публикации дополнительных материалов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года.

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