Захарова: Блинкен приехал в Киев поглумиться над украинцами

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров украинской столицы очень походит на то, что американский чиновник приехал «поглумиться» и «поиздеваться» над украинским народом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.