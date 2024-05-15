Захарова: Блинкен приехал в Киев поглумиться над украинцами

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров украинской столицы очень походит на то, что американский чиновник приехал «поглумиться» и «поиздеваться» над украинским народом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
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