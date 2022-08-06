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Шакил О’Нил: «Поддержал бы Баркли в случае его ухода в гольф. Он заработал не так много, когда играл в НБА»

Легендарный центровой НБА, телеведущий TNT Шакил О’Нил высказался по поводу ситуации с коллегой Чарльзом Баркли, который этим летом рассматривал возможность ухода с баскетбольного ТВ и комментирования гольфа.

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