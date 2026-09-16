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17-летний подросток сбил 45-летнюю женщину во дворе дома

17-летний подросток сбил 45-летнюю женщину во дворе дома

Вчера вечером в Набережных Челнах 17-летний подросток разогнал машину, после чего сбил местную жительницу, которая оказалась под колёсами автомобиля.

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