«Оттава» не вышла в плей-офф в 5-й раз подряд. Это антирекорд клуба

«Оттава» лишилась шансов на выход в Кубок Стэнли. Это произошло после того, как «Тампа» проиграла «Вашингтону» (3:4) в чемпионате НХЛ и осталась на четвертом месте в Атлантическом дивизионе.

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