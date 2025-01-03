Депутат Рады упрекнул Тимошенко в молчании по вопросу транзита газа

призвал Юлию Тимошенко, главу партии «Батькивщина», Высказать свою позицию по поводу транзита российского газа через Украину призвал главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, депутат Рады Александр Дубинский 3 января в своем Telegram-канале.
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