Депутат Рады упрекнул Тимошенко в молчании по вопросу транзита газа

призвал Юлию Тимошенко, главу партии «Батькивщина», Высказать свою позицию по поводу транзита российского газа через Украину призвал главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, депутат Рады Александр Дубинский 3 января в своем Telegram-канале.