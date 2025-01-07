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Ученые обнаружили новую угрозу: лошади могут переносить птичий грипп

Ученые обнаружили новую угрозу: лошади могут переносить птичий грипп

Британские ученые обнаружили потенциальную опасность распространения птичьего гриппа через лошадей.Исследовательская группа из Университета Глазго под руководством профессора Пабло Мурсии выявила наличие антител к вирусу в крови этих животных, что указывает на их восприимчивость к инфекции.

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