Украина не может тягаться с российским ВПК, поэтому ей необходимо, чтобы школьники собирали оружие. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».