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Мой Дом 21

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Бриллианты Екатерины и пар Москвы: как домогательства вельможи создали Сандуновские бани

Бриллианты Екатерины и пар Москвы: как домогательства вельможи создали Сандуновские бани

Порой я задумываюсь о том, какие причудливые формы принимает историческая справедливость. Кажется невероятным, но величественные Сандуновские бани, которыми мы наслаждаемся сегодня, обязаны своим появлением не продуманному бизнес-плану, а отчаянной борьбе молодой актрисы с могущественным обидчиком.

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