Бриллианты Екатерины и пар Москвы: как домогательства вельможи создали Сандуновские бани

Порой я задумываюсь о том, какие причудливые формы принимает историческая справедливость. Кажется невероятным, но величественные Сандуновские бани, которыми мы наслаждаемся сегодня, обязаны своим появлением не продуманному бизнес-плану, а отчаянной борьбе молодой актрисы с могущественным обидчиком.