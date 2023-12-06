В России ускорят покрытие дорог и деревень быстрым интернетом

Процесс передачи операторам частот в диапазоне 694–790 МГц (700 МГц), необходимых сотовым операторам для организации мобильного интернета вдоль автотрасс и в небольших населенных пунктах, может начаться уже в 2024-м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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